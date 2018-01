Hagen AS kåra til Årets leverandør

Nyhende

Hagen AS er kåra til årets leverandør til Idehus-kjeden. – Ei fin utmerking til alle medarbeidarane hos Hagen, seier John Herman Foss Hagen.

Idehus har 77 forhandlarar over heile landet og leverer omlag 300 hus og hytter kvart år. Under Idehus-samlinga nyleg mottok representantar for Hagen AS pris som Årets leverandør. Grunngjevinga var m.a. eit godt sluttprodukt med høg kvalitet til sluttbrukar, leverer til riktig tid og avtalt pris, at reklamansjonar vert raskt ordna og at verksemda har gode representantar for produktet sitt rundt i landet.

– Dette er ei fin utmerking til alle medarbeiderane hos Hagen, seier John Herman Foss Hagen, administrerande direktør ved Hagen AS.

– Vi i Hagen er veldig stolte over at innsatsen vi har lagt o utvikling av nyskapande produkt, god kvalitet og service blir verdsett. Det er no litt over eit halvt år sidan Stryntrappa lanserte produkta Bod, Garderobe og Kontor. Salet av desse har gått etter planen, og tilbakemeldingane frå kundane på Idehus-samlinga var veldig gode, seier Hagen.