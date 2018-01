– Viktig for Stryn

Nyhende

Eid Kommune har meldt seg ut av Nordfjord Hamn IKS og det er vedtektene til det interkommunale selskapet må endrast gjennom likelydande vedtak i kvar av eigarkommunane sine kommunestyrer.

Det har vore foreslått at Eid sin eigardel skulle fordelast mellom dei attverande kommunane utan at det relative styrketilhøvet mellom desse vart vesentleg endra. Men i dei nye vedtektene som no ligg føre til godkjenning, er det gjort følgande endringar i eigardelane; Gloppen 13 %, Selje 13 %, Stryn 26 % og Vågsøy 48 %.

– Endringane er eit resultat av ei opprydding i selskapet. Tyngdepunkta i selskapet ligg i Vågsøy og i Stryn, difor er dette forslaget om større eigarskap på bordet, sa stryneordførar Sven Flo til formannskapet onsdag.

– Her er ein del usikre moment eg vil ha oppklaring i. Kva om til dømes Vågsøy går til Kinn, korleis vil det påverke selskapet og vår rolle og vårt ansvar, ville Sonja Øvre-Flo (H) vite. Ho stillte og spørsmål kring økonomien i selskapet.

Sven Flo, som nyleg har vore i møte om saka, sa at ingen har stilt spørsmål ved sin eigen tilstedeverelse i Nordfjord Havn IKS.

Eid blir konkurrent

– Eid har meldt seg ut fordi dei dei kjem i ein reell konkurranse med Nordfjord Havn etter den innretninga dei har valt i forhold til Seawalken på Eid der dei går inn på eigarsida. Målet er å få mest mogleg cruisetrafikk til Eid, sa Flo.

Eid vil konkurrere om den same trafikken som ein i dag har i Olden.

– Alternativet vårt er å melde oss ut, eller opprette eit kommunalt føretak og kjøpe ut kompetanse og hamner. Eg meiner vi heller skal styrke samarbeidet med Nordfjord i forhold til hamnedrift, sa Flo som fortalde om eit samstemt IKS.

– Eg meiner vi har ein god dialog og ein felles forståing for vegen vidare, sa Flo.

– Ei næring i vekst

Flo la vekt på at cruisetrafikk er ei næring i vekst og peika på gode tal og investeringar i Loen og Olden, men sa at det og vil kome utfordringar knytt til cruisedrift, spesielt for omsyn av miljøet.

– Regjeringa ønskjer å vurdere forureiningsproblematikken knytt til cruisetrafikk. Blir vi utfordra på dette så bør vi ikkje stå åleine, poengterte Flo.

Med Sonja Øvre-Flo som stemte i mot, vedtok Stryn formannskap vedtektsendringane i selskapet. Saka skal vidare til kommunestyret.

(Fjordingen skreiv feilaktig i papiravisa at dette vedtaket var samrøystes og beklagar feilen)