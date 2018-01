Martine berga uavgjort

Nyhende

Stryn sine handballdamer i 3. divisjon spelte uavgjort 21-21 heime mot NHHI frå Bergen søndag.

Etter ein jamnspelt første halvdel av opningsomgangen drog Bergensstudentane i frå, og få minutt før pause var laget oppe i ei sjumålsleiing. Lite fungerte for heimelaget. NHHI fekk altfor store spelerom, og framover på bana misbrukte heimelaget den ein hundreprosentsjansen etter den andre. To mål av Martine Lester Turøy heilt på slutten av omgangen gjorde at pauseresultatet var 9-14.

Andre omgang var mykje betre frå Stryn si side. Laget heva seg i forsvar, og i angrep tok Martine Lester Turøy ansvar og sette inn fleire mål. Halvvegs i omgangen var Stryn i ryggen på bortelaget, og NHHI var tvungne til å ta timeout på stillinga 17-18.

Kampen stod no og vippa, og to straffescoringar av Martine Lester Turøy, den eine ein herleg lobb, sende Stryn i føringa 21-20 med to minutt att på klokka. Tjue sekund før slutt utlikna NHHI, slik at sluttresultatet vart 21-21.

- Stemninga var laber i pausen, men vi bestemte oss for å heve oss i andre omgang. Berre sju baklengs etter pause er bra, og eg er fornøgd med at vi fekk poeng på ein heller dårleg dag, seier Martine Lester Turøy til Fjordingen etter kampen.

På ein dag der fleire av strynespelarane spelte med influensa i kroppen vart åttemålsscorar Martine Lester Turøy fortent kåra til heimelaget sin beste spelar.