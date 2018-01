Fleirtalet ønskjer å bli verande i Ørsta

Nyhende

Fylkesmannen i Møre og Romsdal mottok måndag eit førebels resultat på innbyggarundersøkinga for eventuell grensejustering for Bjørke og Viddal. Denne viser at 54 prosent ønskjer å tilhøyre Ørsta kommune som i dag. 42 prosent har svart at dei ønskjer flytting til nye Volda medan 3 prosent har svara "veit ikkje". Det er Opinion som har gjennomført undersøkinga som hadde ein svarprosent på 89.

- Fyrst av alt er eg glad for at valdeltakinga er så høg - 89 prosent må reknast som svært god valdeltaking. Eg registrerar at det som forventa også i denne eventuelle grensejusteringa er delt syn på kva som vil vere det beste for framtidige generasjonar. I og med at ei grensejustering vert gjeldande for framtida vert det spennande og interessant å sjå korleis dei ulike alderskategoriane fordelar seg i spørjeundersøkinga. Så veit vi av erfaring at spørjeundersøkinga berre er ein av fleire moment som vert vurdert i ei grensejusteringssak, seier Hornindal-ordførar Stig Olav Lødemel i ein kommentar til dei førebelse resultata.

Endeleg sluttrapport frå Opinion kjem i veke 6, då vil ein få dei endelege resultata med forklaringar.