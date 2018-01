Tredobling i salet av nikotinfri snus

Nyhende

Stadig fleire tyr til nikotinfri snus i forsøk på å slutte. På få år er salet meir enn tredobla.

I 2013 vart det selt i underkant av 500.000 boksar nikotinfri snus i Norge, medan vi i 2017 kjøpte om lag 1,6 millionar boksar, skriv VG. Avisa har snakka med fleire ekspertar og bedt dei vurdere om det er trygt å bruke den nikotinfrie snusen.

– Ut frå det vi veit om innhaldsstoff i nikotinfri snus i dag, er det ikkje noko alarmerande ved det. Men det er ikkje testa ut om det har eventuelle langtidseffektar, seier forskingsleiar for tobakk Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet. Innhaldet i nikotinfri snus er vanlegvis plantefiber, urter, krydder og smakstilsetningar som lakris eller mint.

– Snus utan tobakk og nikotin er i utgangspunktet greitt å bruke. Likevel kan nokre av produkta innehalde tilsetningsstoff som kan frårådast for gravide, som for eksempel ginseng. Dessutan er blant anna lakris og salt uheldig ved høgt blodtrykk, seier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Medisinsk fagsjef Steinar Madsen i Legemiddelverket meiner nikotinfri snus kan vere verdt eit forsøk for dei som prøver å slutte.

– Eg kan trygt seie at det ikkje er skadeleg å prøve. Eg har pasientar som eg prøver å få til å slutte å snuse, og då trur eg det kan vere nyttig å erstatte med ein mindre farleg snus – slik at saknet ikkje blir for stort. Det å ha snus under leppa blir ein vane, seier Madsen til avisa.

