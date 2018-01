Brot på kviletid, lastsikring og sikt

Nyhende

Totalt 29 tungbilkøyretøy vart kontrollerte ved Kjøs måndag ettermiddag og kveld. To førarar vart anmelde for brot på køyre- og kviletidsreglane, eitt transportfirma vart sendt til bedriftskontroll på grunn av køyre- og kviletidsreglane, medan to sjåførar fekk advarsel for mindre brot.

To sjåførar fekk bruksforbod og måtte sikre lasta betre før dei fekk køyre vidare og tre fekk bruksforbud for å ha gjenstander i siktsona. Dei fekk ikkje køyre vidare før forholdet var retta opp i. Ein sjåfør fekk gebyr for vinterdekk under lovleg minimum og måtte skifte dette før han kunne køyre vidare.

Seks andre vogntog vart kontrollert med fokus på transport av farleg gods, desse hadde ikkje manglar.