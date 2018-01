Nyhende

Ein tungtransport-kontroll ved Kjøs måndag resulterte i fleire reaksjonar. Mellom dei 13 som vart stoppa måtte ein førar køyre til næraste verkstad for kjøp av kjetting, og fekk i tillegg gebyr for denne mangelen.

Ein førar fekk bruksforbod for dårleg sikra last og ein annan fekk bruksforbod for gjenstander i frontruta.

Det vart skrive ut eitt gebyr for manglande vognkort på tilhengaren, medan ein siste førar slapp unna med advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket.