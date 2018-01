Nyhende

Leser med stor andakt og innlevelse redaktørens svar på spørsmål om Fjordingens framtid. Redaktøren velger å bruke mesteparten av sin tildelte spalteplass til å snakke om snøen som falt i fjor. Og gjerne forsterke den slagside Fjordingen har i sin dekning av stoff knyttet til prosessene rundt både kommunereform og grensejustering. Ser fortsatt ikke ut som redaktøren har helt rolleforståelse i disse prosessene. Nå har ordføreren forklart en rekke ganger i avisa Stryn kommune sin rolle. Men jeg kan fortsatt ikke se at redaktøren vil ta dette inn over seg. Det bærer mer preg av å ikke ta stilling til reelle problemstillinger.

Det er gledelig at Fjordingen sin redaktør er enig med ordføreren i Stryn ift prosessen som ble gjennomført under kommunereformen vedrørende åpenhet og ryddighet. Det er det som har vært Stryn kommune sitt varemerke i hele kommunereformarbeidet. Derfor, gode redaktør, er det ikke snakk om å tape. Men faktisk en seier. En seier for demokratiet. Det at Stryn valgte å ikke bli en del av en større kommune bestående av Hornindal og Volda. Ordføreren i Stryn er opptatt av å lytte til sine egne innbyggere. Både via innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemming. Det er demokrati. Derfor bør det i større grad brukes spalteplass på å snakke om demokratiske prosesser i andre deler av avisens nedslagsfelt, eller mangel på dette. Her er det nok stoff å ta av. Antar at redaktøren har lest et meget interessant innlegg i debatten fra Nils-Paul Haugen og Eldar Engelund. Og pass på da, om det skal brukes spalteplass på dette, at en ikke møter seg selv i døra!

Sven Flo

Ordførar i Stryn