– Bli aktivitetsven med ein med demens

Nyhende

Hornindal kommune startar no opp med kurs for dei som vil bli Aktivitetsven. – Bli med å gje ein med demens fleire gode dagar, er oppfordringa.

Gjennom eit samarbeid mellom Hornindal Kommune, Hornindal Frivilligsentral og Nasjonalforeningen for folkehelsen vert det no tilbod om kurs for å bli aktivitetsven for personar med demens.

– Det er ikkje vanskeleg eller veldig krevjande å vere aktivitetsven, det er berre hyggjeleg. Du treng ingen spesiell kunnskap eller eigenskap. Du treng eigentleg berre å vere deg sjølv. Det du likar å gjere er eit godt utgangspunkt. Menneske med demens er ganske like dei som ikkje har sjukdomen. Dei likar å gjere noko hyggjeleg, og følelsen av å gjere noko hyggjeleg varer lenge, seier Ola Bergset Ulvedal ved Frivilligsentralen.

Kurset gjev kunnskap

Aktivitetsven er utvikla av Nasjonalforeningen for folkehelsen og vert tilbydd i mange kommunar i heile landet. Menneske med demens kan ha stor glede av å gjere aktivitetar dei trivst med, sjølv om dei er sjuke. Kurset vil lære deltakarane om dei ulike demenssjukdomane og korleis dei best kan vere ei støtte.

Oppfølging av koordinator

– I dag finst det aktivitetsvener frå 14 til over 90 år, og dei melder at dei opplever det veldig meiningsfullt. Aktivitetsvenene får god oppfølging av koordinatorar i dei kommunane der dei er, fortel Ulvedal.

Kurset går over to kveldar og etter kurset vil deltakarane få tilbod om å bli kopla med menneske som har same interesse, slik at Aktivitetsvenen og den sjuke kan gjere aktivitetar saman som begge trivst med. Det kan vere å fiske, sjå film, lage mat, gå tur eller trene.