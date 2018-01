Møt elevrådsleiaren!

Elevane på skulen har ikkje kome med store saker til elevrådet og elevane gir uttrykk for at dei eigentleg er fornøgde

Nyhende

Frida Dragsund (18) går 3. året på Stryn vidaregåande skule og er dette året elevrådsleiar på skulen.

Frida fortel at elevane ved skulen stort sett er fornøgde.

Sidan ungdomsskulen

Frida seier at ho interesserer seg for korleis ting er på skulen og likar å vere involvert i det som skjer.

Ho meiner også at det er gode erfaringar å ha med seg vidare når ho skal søke jobb og skule. Ho har vore i elevrådet sidan ho byrja på ungdomsskulen i Olden, og trivst med det.

Fornøgde elevar

Elevrådet på Stryn vidaregåande skule har ikkje så mykje å klage på når det gjeld skulen, og om det skulle vere noko er styret flinke og ordna opp i det.

Elevane på skulen har ikkje kome med store saker til elevrådet og elevane gir uttrykk for at dei eigentleg er fornøgde, fortel Frida.

Mykje teori

Frida fortel til Fjordingen at det som går om igjen på møta er at elevar meiner yrkesfag har for mykje teori. Nokre elevar gjev også uttrykk for at det er kaldt på skulen i vinterhalvåret, noko dei håpar på å få ordne.

Vil gjerne ha meir arbeid

Det siste halvåret har det vore roleg for elevrådet, kan elevrådsleiaren fortelje.

No seier Frida at elevrådet håpar at elevane vil engasjere seg meir for at skulen skal bli betre, dersom det er noko dei ønskjer annleis.

Elevrådet oppfordrar difor elevane om å ta opp ting dei eventuelt er misfornøgde med.

– Elevrådet set pris på ei utfordring, seier Frida Dragsund.