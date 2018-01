Manglande bombrikke kosta dyrt

Nyhende

Tysdag vart ein ny tungbilkontroll gjennomført ved Kjøs og mellom dei 23 kontrollerte køyretøya var det ei rekkje påpeikingar og gebyr for manglar og lovbrot. Mellom anna måtte ein sjåfør betale 8.000 kroner for manglande bombrikke.

Hadde ikkje følgt pålegg om fjerning

Ein sjåfør vart også anmeld for å ikkje følge pålegg om fjerning av gjenstandar i frontvindauge. Han hadde fleire gongar tidlegare blitt pålagt dette. Seks sjåførar fekk ikkje køyre vidare før gjenstandar i frontvindauge var fjerna.

Mangla brannslukkingsapparat

Seks vogntog vart kontrollert med fokus på transport av farleg gods, og her var det eit vogntog som ikkje hadde branslukkingsapparat i orden, og måtte utbetre dette før vidare køyring. Ein sjåfør fekk gebyr kr 500 for manglande vognkort, ein lastebil fekk mangellapp for knust frontrute, og to sjåførar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsreglane.

Måtte parkere hengaren

Eit vogntog var også målt og funne over lovleg lengde. Vogntoget vart målt til 20 meter. Her måtte sjåfør parkere hengar då denne ikkje kunne kortast inn. Eit vogntog vart stoppa utan at dette hadde løyve for godstransport, og løyve måtte framskaffast før vidare køyring. Ein sjåfør vart også anmeldt for å køyre utan fartskrivarkort i fartskrivaren.