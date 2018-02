NVE med ny tilskotsordning til flaumførebygging

Nyhende

NVE har lansert ei tilskotsordning som skal hjelpe kommunar med flaum-førebyggjande tiltak.

Skader frå flaum- og skredhendingar kostar samfunnet mykje. Ei ny tilskotsordning er eitt av fleire grep NVE tek for å betre samfunnet si evne til å førebygge skader frå flaum og skred. Dette melder NVE i ei pressemelding.

Kommunar kan søkje NVE om økonomisk støtte til kartlegging av kritiske punkt som kan føre til at bekkar og bratte vassdrag fløymer over. Kritiske punkt kan vere tekniske inngrep som bruer og lukka bekkar, eller naturgitte forhold som til dømes innsnevring av bekke- og elveløp eller grunne parti etter masseavlagring.

NVE startar også ein ny runde med fylkesvise fagsamlingar der offentleg forvaltning og konsulentar lærer meir om å førebygge skader frå flaum og skred. Den første er i Skei i Jølster, og ytterlegare seks slike samlingar vil bli arrangert i år.

– Klimaendringane vil i framtida gi auka ekstremnedbør og styrtregn. Ei av utfordringane i dag er at kommunane ikkje har god nok oversikt over utsette enkeltpunkt i sine vassdrag. Ved å kartlegge desse kritiske punkta får kommunane eit grunnlag for å vurdere førebyggande tiltak, fortel Anne Britt Leifseth i NVE.