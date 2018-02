Nyhende

Tre førarar fekk bruksforbod under ein storbilkontroll i regi av Statens vegvesen ved Kjøs bru måndag.

Ein førar fekk bruksforbod for sikthindrande gjenstandar i frontruta. Ein førar fekk bruksforbod for manglande leigeavtale og ein førar fekk bruksforbud for manglar ved underkjøringshinder. I tillegg vart det skrive mangellapp til eitt køyretøy, opplyser vegvesenet.