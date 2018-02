Desse skal framsnakke Strynefjellsvegen

Nyhende

Etter ein utskjeld KS1-rapport som talar for å strosse dagens tunnelar over Strynefjellet, har mange krefter sett behov for å friske opp alle dei argumenta som talar for ny tunnel ved Strynefjellet.

Fjordingen har omtalt stortingsrepresentant Frida Melvær (H), stryneordførar Sven Flo (H) og varaordførar Torstein Tvinnereim (V) sitt møte med representantar i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om den viktige passasjen mellom aust og vest.

No har delegasjonsleiar og stryneordførar Sven Flo samla saman følgande delegasjon som skal i møte med departementet torsdag.

Lena Landsverk Sande (V) ordfører i Vanylven

Hans Olav Myklebust (Frp) Kommunestyrerepresentant i Ørsta

Jan Ove Tryggestad, Styreleiar for Sunnmøre Regionråd

Arnljot Muren, representant for Geiranger Veginvest

Bjørn Lødemel, Styreleiar i Hornindal næringslag

Pål Bakke, Seniorrådgjevar i NHO MR

Alexander Hopland, Økonomisjef i Nordfjord Kjøtt

Rolf Olav Tenden, Styreleiar i NLF Sogn og Fjordane

Svein Sunde, Dagleg leiar i Gode Vegar.

- Hovudbudskapet vårt i dette møtet er å få vist konsekvensen dette vil få for næringslivet og turistnæringa. Vi vil legge harde tal og fakta på bordet for det som er det einaste alternativet for Strynefjellet, orienterte Flo for formannskapet onsdag.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa til Fjordingen at ei avgjerd i denne saka "ikkje vil drøye for lenge".