Stranda-ordføraren ser mot Ørsta/Volda

– Det er umogleg for Stranda å stå aleine, vi må slå oss saman innan fem år, seier Stranda-ordførar Jan Ove Tryggestad. Det trur han kan verte med nye Volda kommune.

– Vi kan halde fram som eiga kommune i tre år til, men innan fem år må vi slå oss saman med nokon andre.

Det er konklusjonen til Sp-ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad.

– For meg dreier det seg ikkje om -ismer eller ideologi. Som ordførar er det innbyggjarane i Stranda og kva for tenester vi som kommune kan tilby dei som er avgjerande. Det eg då ser er at vi under dei vilkåra som er no ikkje vil klare oppgåva med å tilby dei tenestene vi skal, seier Tryggestad.

Millionkutt

Han viser til at Stranda i år får eit kutt i overføringane frå staten på rundt tre millionar kroner. Tryggestad er spent på kva som ventar til neste år.

– Vi er spente på kva som kjem i kommuneopplegget for 2019. Men vi har ingen forventningar om at dei kutta vi opplever blir reversert, seier han.

Kommunane har hatt samtaler med Sykkylven, med Norddal, med Ørsta og med Volda.

Tryggestad har ingen fasit på kva kommunar dei ender opp med i ei eventuell samanslåing.

– Beredskapsspørsmålet er viktig for Stranda. I forhold til Åkneset er det Volda sjukehus som er peikt ut som vårt lokalsjukehus. Det er etter mitt syn ein tungtveiende faktor for oss, påpeiker han.

Ikkje Ålesund

Nye Volda kommune vil som følge av at Hornindal blir ein del av dei ein nabokommune til Stranda.

– Vi ønskjer ikkje å vende Sykkylven ryggen, og ingen ting er avgjort her, men beredskapsspørsmålet er viktig for oss, seier Tryggestad.

Fylkesmannen vil før påske kome med synet sitt på søknaden frå Norddal og Eidsdal om flytting til Stranda. Men om dei to bygdene vert ein del av Stranda, endrar ifølge Tryggestad ikkje det på faktum at Stranda treng å verte ein del av ein større kommune.

– Det er meir naturleg for oss å tenkje eit samarbeid med Volda enn eit samarbeid med Ålesund, seier han.

– I eit femårsperspektiv er vi ein del av ein større einskap. Ikkje fordi vi vil, men fordi rammevilkåra tvingar oss til det, er konklusjonane til Stranda-ordføraren.

