Kan søkje om tilskot til velferdsteknologi for barn og unge

Nyhende

No kan kommunar og frivillige organisasjonar søkje om tilskot til velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelsar.

Barn og unge kan oppleve auka meistring i kvardagen med velferdsteknologi, skriv Helsedirektoratet i ei pressemelding. For å lukkast, er det viktig at kommunane legg til rette for samhandling mellom fleire etatar og einingar, viser ein ny rapport.

Det er Nasjonalt senter for e-helseforsking som har levert rapporten "Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser ". Basert på utprøving av velferdsteknologi i Risør, Sandnes, Horten og Drammen, har forskarane undersøkt organisatoriske føresetnader for vellukka innføring av velferdsteknologi.

Krev samordning mellom fleire

Dersom ein kommune skal lukkast med velferdsteknologi må leiinga sørge for ein kontinuerleg prosess som både tek omsyn til brukarane, pårørande, dei tilsette og kommunen sitt behov, går det fram av rapporten. Tid og ressursar til å ivareta interessene til brukarane er viktig i implementeringsprosessen. Dette må verte følgt opp med god organisering av dei tilboda kommunen vel.

Barn og unge med funksjonsnedsettelsar har ulike behov, og treng bistand frå fleire etatar og einingar i kommunen. Velferdsteknologi til denne brukargruppa krev difor samordning mellom fleire etatar, noko som utfordrar etablerte organisatoriske rammer.

Kan gje auka meistring

I følgje rapporten kan det vere uklare skilje mellom velferdsteknologi, hjelpemiddel og teknologi den enkelte må kjøpe som privatperson. Dette er spørsmål knytt til rettar, etikk og finansiering som krev klargjerande retningslinjer.

Ein tidlegare prosjektrapport, Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser - erfaring med utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten (PDF), oppsummerer at barn, ungdommar og foreldra kan oppleva auka tryggleik og meistring i kvardagen med velferdsteknologi.

No kan kommunar og frivillige organisasjonar søke om tilksot for 2018 til utprøving av velferdsteknologi i fritidsaktivitetar for barn og unge med funksjonsnedsettelsar. Søknadsfristen er 1. april, opplyser Helsedirektoratet.