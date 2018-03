Slik var året 2017 for Fjordingen

Nyhende

No kan du lese Fjordingen sin årsrapport for 2017 og sjå korleis fjoråret var for lokalavisa di.

- Årsrapporten oppsummerer det journalistiske arbeidet i året som gjekk. For Fjordingen vart 2017 på mange måtar eit godt år. Vi har snudd opplagsnedgangen, fått flere abonnentar og har sett fokus på mange viktige journalistiske saker. Det har vi klart i ei tid der vi og, dessverre, har måtte ty til nedbemanningar, seier redaktør og dagleg leiar Bengt Flaten.

Han seier Fjordingen har ein stab av engasjerte og dyktige medarbeidarar som, trass i stadig aukande press for å levere både på nett og papir, viser stort engasjement for å lage eit godt produkt på alle plattformer.

- Det er redaktøren si oppleving at siste års fokus på falske nyheiter har skapt større forståing for at det er behov for informasjon folk kan stole på. Journalistikk basert på streng presseetikk der det vert stilt klare krav til journalistar og redaktør. Vi lever av tillit og truverde, og publiserer denne rapporten for å fortelje litt om arbeidet vårt i året som gjekk, seier Bengt Flaten.

Heile Fjordingen sin årsrapport finn du her.