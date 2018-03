Fv 60 har ikke blitt en tryggere vei

Nyhende

Lesarinnlegg:

Vi har fått en vei mellom Olden og Vikane som er trygg og god. En vei som vil trygge lokal ferdsel og som vil knytte nære bygder enda tettere sammen. For første gang kan en som bilist kjøre med gul stripe mellom Olden og Innvik, uten tanke på rasfare eller at det er for lite plass til passering. Med fare for å virke bisk og grinete, vil jeg likevel minne om et par ting. Jeg har gått gjennom avisartikler og nyhetsinnslag om den store festen i tunnelåpningen ved Vangbergs-tunnelen. Det alle har som mantra at vi er i «mål», en «lang kamp er over», prosjektet er «fullført» osv. Jeg vil minne om at det ikke stemmer. Det stemmer ikke for skoleelevene på Skarsteinsida, det stemmer ikke for gjestene på Nesset camping, det stemmer ikke for cruisepassasjerene som vandrer i Olden, det stemmer ikke for gående i Olden som helt på tampen av vedtaket om ny vei, ble snytt for 1.280 meter belyst gangveg.

Dette er fortsatt en del av prosjektet Ugla – Skarstein. Det er fortsatt en del av den vedtatte reguleringsplanen for Ugla – Skarstein. Dette er underbygget av Stryn kommune sitt vedtak om å ha gang og sykkelveg på Skarstein høyt inne på prioriteringslistene. Det mangler få meter for å knytte sammen tilkomstveier, veier på toppen av murer og stikkveier inn til beiteområder, til én heltrukket gang og sykkelvei.

Gang og sykkelvei skulle være med i dette prosjektet fordi trafikken på strekningen har økt de siste årene og forventes å øke fram til det kommer bro over Nordfjorden. Faktisk er den eneste grunnen til at gangvegen kunne kuttes ut, forutsetningen om at det kommer bru over indre Nordfjord. Gang og sykkelveien vil i sin helhet være innenfor firekilometersmerket fra Olden skule. Det må altså gis dispensasjon til de elevene som bor langs veien her for å få skolebuss i stedet for å gå eller sykle. Gang og sykkelveien skulle knytte Skarsteinveien sammen med fv 60 for å gi en «rundløype» både for fastboende og turister. I tillegg så ville dette gitt en tryggere vei å kjøre på, både for tungtrafikk og privatbiler. I det aktuelle området er det en stor fortetning av utkjørsler fra begge sider, campingplass, tilkomst til slåtteteiger og båthavner. Dette må ikke glemmes. Det skal heller ikke glemmes at vi trenger gang og sykkelvei til Løken, Avlei og Avleivikja, eller leskur i sentrum. Men her har heller ingen markert et punktum. Våre nabobygder i Utvik, Innvik og Loen sliter med det samme, alt på fv 60. Hvor blir det av satsingen på gang og sykkelveger?

Ketil Finsås Hansen

Kontaktuvalet for Olden og Oldedalen