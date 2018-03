Maria Magdalena si forteljing

Nyhende

I to år på rad har Sogn og Fjordane Teater vist «Miriam si forteljing – Juleevangeliet» i kyrkjer rundt omkring i fylket. No kjem «Maria Magdalena – Jesu virke», nummer to i trilogien om Jesus.

Skodespelar Reidun Melvær Berge synest det er spennande å dukke ned i denne dramatiske tida og kike inn i Maria Magdalena sitt liv nedst på rangstigen. «Håvard Rem har skrive ein utruleg sterk tekst basert på historier om Jesus sett frå ei kvinne sitt synspunkt. Monologen er full av frykt og uro, men også håp og forventing», seier Reidun. «Eg håpar mange vil ta turen, og det er stas at premièren til og med er sett til min eigen heimby Florø», avsluttar Reidun Melvær Berge.

Det er sjeldan ein får høyre evangelia fortalt på denne måten, der historia om Jesus blir fortalt gjennom kvinnene rundt han. I «Jesu virke» er ordet gitt til Maria, ho som hadde tilnamnet Magdalena og «som sju vonde ånder hadde fart ut av». Det er natta før palmesøndag. Maria Magdalena fortel om sitt første møte med Jesus.

– Gjennom Maria kjem vi nærare Jesus, men òg nærare eit historisk faktum som ofte hamnar i skuggen, skriv Sogn og Fjordane Teater i omtalen av stykket.– I følget til Jesus var det fleire kvinner. Dei hadde ein plass i lyssirkelen rundt leirbålet saman med disiplane, og dei risikerte livet ved å reise rundt og misjonere.

Håvard Rem står bak teksten, Marit Østbye har regien og Reidun Melvær Berge presenterer si aller første monologframsyning i «Maria Magdalena – Jesu virke» som kjem til Nedstryn kyrkje 21. mars.

Forfattar Håvard Rem ønskjer at publikum skal sjå på historia med dagens auge: «Det vi i dag forstår som traume og psykiatri, blei den gongen sett på som vonde ånder. For meg som vaks opp i pinsemisjonen, er ikkje det så fjernt. På 60- og 70-talet dreiv dei framleis på med demonutdriving, og av ein eller annan grunn var det ofte kvinnene som var gjenstand for utdrivinga». Rem tek turen til Florø og Førde, og det blir høve til å møte han i samtale etter framsyningane.