Nyhende

Palmehelga er det på nytt klart for Irsk fest i Stryn. Teltmoro med irsk musikk, dans og ikkje minst årets mest populære basar!

Basaren under Irsk Fest er ei oppleving. Her er det skikkelege basarårar og god «basarsòd». Folk legg godt i potten for å sikre seg dorullar, serviettar og oppvaskbørstar.

For innimellom standard basargevinstar dukkar det nemleg opp store og verdifulle gevinstar – og ingen veit når!

Basar, trubadurar og gåver

Fredagen vert det, i tillegg til basar, underhaldning i teltet med trubadurane Torbjørn Gran og Øystein Eckhoff. Og så blir det rett og slett utdeling av pengar. Under Irsk fest har Stryn Ping Pong Club nemleg dei siste åra delt ut gåvemidlar til lag og organisasjonar.

Dette er overskotet frå klubben sine arrangement, ikkje minst Oktoberfest Stryn.

Heile 152.000 kroner vart det delt ut under Irsk fest i fjor.

Høgste einskildsummane gjekk til Radio Stryn (20.000) og Stryn Pistolklubb (12.500), medan Utvik Ungdomslag, Hornindal Røde Kors og Hornindal Fritidsklubb fekk 10.000 kroner kvar.

– Vi får gje til honndølane medan dei framleis er med oss, sa gåveutdelar frå SPPC, Kåre Tonning.

The Irish Vikings

Laurdagen står Grand Prix og fjorårets suksess The Irish Vikings på scena i teltet. På menyen står irish stew.

– Det blir eit festivalområde med felles inngang, og det blir også underhaldning rundt på utestadane, seier Kristian Hool Egge frå arrangørane.

Irsk fest er eit samarbeid mellom Stryn Ping Pong Club (SPPC) og Festivalkompaniet AS, som er samansett av fleire utestadar i Stryn.

Grøn hatt – eller skjerf

Dermed er det duka for ei ny palmehelg med mykje irsk musikk og moro i Stryn sentrum.

– Kva med dresskode? Er det slik at de ventar at folk kler seg ut i høveleg antrekk for irske festlegheiter?

– Vi håpar det, det er kjekkast då. Det er ikkje nødvendigvis så mykje som skal til, seier Kristian Hool Egge.

– Om ikkje anna så ein grøn hatt eller eit grønt skjerf. Grønt er skjønt!