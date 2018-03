Måtte finne kvilestad for dei neste 45 timane

Nyhende

Ein lastebilsjåfør måtte finne ein stad å kvile dei påfølgjande 45 timar, då han vart stoppa i ein kontroll ved Kjøs bru tysdag kveld. Føraren vart anmeldt for ikkje å ha gjennomført pålagt vekekvile. I følgje Statens vegvesen kan ikkje ein normal vekekvil takast i køyretøyet,. Difor måtte sjåføren finne seg anna plass der han kunne sove og kvile dei neste 45 timane.

I den same kontrollen dekk ein lastebileigar gebyr på 8.000 kroner for ikkje å ha bombrikke i køyretøyet. Ein vogntogsjåfør måtte korte inn lengda på køyretøyet då dette var for langt og ein sjåfør måtte rydde frontruta for gjenstandar før han fekk køyre vidare.