– Ta det med ro i påsketrafikken

Nyhende

– Våg å ver litt kylling i påsken. Set ned farten, følg køen og dropp farlege forbikøyringar. Du sparer lite tid på å ta vågale val i trafikken, men utset både deg og andre for fare. Ved å ta omsyn og køyre forsiktig, kjem både du og medtrafikantane dine trygt fram, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

I ei pressemelding minner Vegvesenet om at påsken i år kjem tidleg og at mykje skiftande vêr, snø og is kan gjere køyretilhøva krevjande. Med halve landet på farten, må folk også førebu seg på lange køar.

Dei siste tre åra har det i snitt vore 71 trafikkulykker her i landet i påsken. For ti år sidan var talet tre gonger så høgt, men vegdirektøren peikar på at ei ulykke er ei for mykje.