Bø tapte slaget om glaskula

Nyhende

Med siger til Martin Fourcade på dagens sprint, og Johannes Thingnes Bø litt for langt ned på resultatlista, er håpet definitivt ute for Bø med tanke på siger i verdscup-samandraget. Også sprint-cupen glapp med eit par poengs margin for Johannes.

Fourcade skaut fullt hus på sprinten i Russland, og vann føre landsmannen Simon Desthieux.

Johannes pådrog seg to strafferundar på første skyting medan han slo tilbake med ein flott serie på det andre standplassbesøket. Men med ein middels dag i sporet heldt det til slutt berre til ein 14. plass, 1.22 minutt bak Fourcade.

Bror Tarjei slapp med ein bom mindre, men farten i sporet var langt unna dei beste og han vart nummer 16.

Laurdag er det jaktstart og søndag er det klart for sesongens siste løp, som er fellesstart.