Klare for å arrangere renn uansett

Nyhende

Søndag er det klart for eit av dei verkelege tradisjonsrenna på ski når Holmøyskarrennet går av stabelen.

Holmøyskarrennet blir arrangert for 51. gong Palmesøndag, og Veten/Hardbagg står som arrangør.

På grunn av vertilhøva har Holmøyskarrennet ei reserveløype klar på ca 18 km.

Avgjerda om det vert originaltraseen eller reserveløype vert tatt i morgon tidleg, når ein ser korleis det er i høgda, opplyser arrangørane.

Eventuell reserveløype vil ha start og mål på same stad, og med flott utsikt over fjorden, men gå litt meir i le for veir og vind.

- Vi er uansett klare til å arrangere Holmøyskarrennet, uansett trasé, seier arrangørane.