1.500 kr i gebyr for manglande beltebruk

Den siste veka har 1197 passasjerar i bussar på Vestlandet blitt kontrollert av Statens vegvesen. Kontrollørar har sjekka beltebruk i 41 bussar, og 17 passasjerar fekk gebyr for manglande beltebruk.

– Tal viser at trenden går rett veg, og vi kan sjå at mange fleire brukar belte i dag samanlikna med 2016, seier Anne Margrethe Bøe som er kampanjeansvarleg i Statens vegvesen, Region vest, i ei pressemelding.

Ein del mørketal

Ho meiner at bodskapen om å feste belte, også i bussen, er blitt kjent blant folk og tilbakemeldingar viser at fleire fester belte når dei tar buss.

– Det er framleis for mange som ikkje festar belte sjølv om dei har moglegheita. Truleg har vi ein del mørketal då vi trur at fleire festar belte like før kontrolløren kjem inn på bussen. Derfor er det viktig at vi fortset med å kontrollera beltebruken her, seier Bøe.

Gebyr er eit verkemiddel

Denne gongen blei det skreve ut 14 gebyr. Gebyr for å ikkje bruke belte er på kr 1.500,-.

– Gebyr er et verkemiddel for å vise alvoret av å ikkje bruke belte. Belte reddar liv, og vi vil at det skal bli like naturleg å bruke det i bussen som i bilen. Det å bruke belte i buss er ikkje berre viktig for eiga sikkerheit, men like mykje kan det hindra at du skadar andre i bussen, seier Bøe.

Tronge vestlandsvegar

Bøe seier at bussane som er kontrollerte er dei som går på landevegen. Ho skulle ønskje at fleire i sterkare grad føler for å feste belte når bussen køyrer i relativ høg hastigheit på dei tronge vestlandsvegane våre.

– Ulukka på E16 i haust og liknande ulukker andre stader i landet, viser kor viktig det er å ha belte festa når det skjer ein ulukke, slår ho fast.

NHO Transport, Norsk Transportarbeidarforbund og Yrkestrafikkforbundet er Vegvesenets samarbeidspartnarar i arbeidet med beltebruk i buss.