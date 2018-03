Anders overraska av sponsormidlar

Nyhende

Ein lokal privatperson, Reidar Lunde, hadde tatt intiativ til å samle inn sponsormidlar frå diverse næringslivsaktørar til skihoppar Anders Fannemel. Seks sponsorar vart velvillig med og fekk støtta honndølen med til saman 100.000 kroner.

Bakgrunnen er å støtte Anders Fannemel til videre satsing i hoppsporten.

- Anders Fannemel er vi usedvanlig stolte av her i Hornindal og har følgt han sidan 2004. Han er blant verdas beste skihopparar, sa Hornindalsordførar Stig Olav Lødemel.

Han fortalde litt om Fannemel sine prestasjonar i hoppsporten som til dømes verdensrekorden han sette i 2015.

- Men det er kanskje i motgang det er viktigst å vise støtte. I hoppsporten baserar inntektene seg på prestasjonar, men når ein ikkje får prestert på laget så går det ut over inntekstpotensialet. Heldigvis er det mange som vil sjå Anders satse vidare, sa Lødemel og overlot mikrofonen til seks ulike sponsorar som hadde mykje godt å seie om Fannemel.

Ole Ringdal AS støtta Fannemel med kr.10.000. Spar Hornindal AS gav kr.10.000, Mørenett gav kr.10.000, Holmøy Maritime AS gav kr.10.000, Opus Nor AS gav kr.10.000, medan Indre Sunnmøre Gjensidige gav kr.50.000.

Anders Fannemel sjølv var røyrd over flotte ord og det han karakteriserte som viktige sponsormidlar.

- Eg vil berre seie tusen, tusen takk til all den støtta eg får, også når det er motgang. Eg trur det unikt og spesielt med den støtta eg får frå samfunnet heime i Hornindal og i Nordfjord. Eg set stor pris på dette, så tusen takk, sa Anders.

Borna flokka seg kring hopphelten sin, men Anders kunne by på meir enn autografar. Han nytta og delar av torsdag til å instruere born og unge i skihopping i ein hoppbakke som var laga til i høve besøket.

