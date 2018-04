No kan isen vere fårleg

Nyhende

Kvart år druknar mange menneske som ferdast på usikker is, og faren aukar når temperaturen svingar kraftig rundt påske.

– Temperatursvingningar gjer at isen nokre stadar er usikker, og då må folk vise sunn fornuft og kjenne sitt isvett, seier president Claire Alfonso i Noregs Livredningsselskap.

Noregs Livredningsselskap seier i ei pressemelding at dei rår alle til å lære seg Isvettreglane og meiner at folk flest har eit behov for auka kunnskap om det å ferdast på isen.

Fårleg is

Sjølv om isen mange stader kan oppfattast som trygg kan tjukkelsen variere drastisk. Undervassstraumar, øyer, snødekke og elveløp er nokre av dei faktorane som kan påverke isen sin tjukkelse. Det kan verka trygt, men isen kan vere lumsk.

– Kvart år druknar det menneske i Norge fordi dei feilbereknar kva isen toler. Ved å ta nokre enkle førehansdreglar kan liv sparast, seier Alfonso. Ho fryktar at fleire vil falle for fristelsen til å gå ut på isen i påska, utan å kontrollere isen sin tjukkelse og utan tilstrekkeleg tryggleiksutstyr og kompetanse.

– Dette er spesielt alvorleg når snøen legg seg på isen. Det kan gje inntrykk av at isen er trygg, men i realiteten kan isen gje etter om ein er på feil stad, seier ho og legg til at førebuingar, utstyr og kunnskap er viktig, og spesielt eigne ispiggar.

– Alle skal kunne nyte naturen, spesielt i påska, men det krev kunnskap og riktig utstyr, seier Alfonso. Ho meiner alle bør lære seg Isvettreglene i dag.

Slik tek du deg opp på sikker is ved eiga hjelp

Bruk fløyte for å få merksemd. Snu deg tilbake i den retninga du kom frå, det er den einaste isen du veit ber deg. Press vekk eventuell snø og stikk ispiggane hardt ned i isen, trekk deg opp på armane medan du sparkar i frå med beina (dersom du ikkje har ispiggar, men har skistavar, kan desse brukast som primitive ispigger.)

Vel oppe på isen, må du fordele kroppvekta jamt og krypa fram til sikker is.

Få på deg tørt tøy så raskt som mogleg – skal du vere på isen over tid bør du ha eit ekstra skift pakka i vasstett pose i sekken.

Isvettreglane

1 . Ha respekt for isen

2 . Ikkje gå ut på isen utan svømmeferdigheter

3 . Ta med deg skikkeleg og tilstrekkeleg tryggleiksutstyr

4 . Gå fleire i følgje. Er de mange, gå litt spreidd

5 . Hald deg på sikker is

6 . Ver spesielt merksam på snødekt is og årstidsendringar

7 . Bruk alle sansane, lytt etter lyaer i isen

8 . Viss du går igjennom isen, ikkje få panikk

9 . Viss andre går gjennom isen, hald avstand

Kjelde: Norges Livredningsselskap