Nyhende

Her er bildeglimt frå turrennet under Rypeskarrennet. Der kan turgåarane velje å gå rundløype med start og mål på Utvikfjellet, eller å gå den tradisjonelle turen over frå Utvikfjellet til Sandane. Her er glimt frå den fantastiske turløypa over fjellet til Sandane.