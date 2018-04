May Liza drog stor-torsk på 30,5 kilo

Nyhende

May Liza og forloveden Kato André Bøe nytta påska til fiske utanfor Ålesund. Skjærtorsdag morgon vart det storfangst.

– Kato og eg hadde allereie drege opp 300 kilo, så eg var lang i armane då stor-torsken beit på, fortel May Liza. Ho fiska på 70 meters djupne og brukte 10-15 minutt på å dra ruggen opp til båten.

– Eg sveiva to meter inn og torsken gjekk ein meter ut. Så det tok litt tid. Førre rekorden min var ein torsk på 24,5 kilo på bygrunna i Ålesund. Ruggen som beit på skjærtorsdag var på 30,54 kilo. Heilt fantastisk, seier May Liza. Som fortel at fiskarar i båtane rundt dei jubla då dei såg ruggen bli dregen om bord i båten. Når vi snakkar med ho, er ho og Bøe på skatefiske i Innvikfjorden. Dei er klidenskapelege fiskarar begge to, og brukar mykje tid med fiskestang og båt.

– Kva var suksessoppskrifta for å få stortorsken på kroken?

Blå Søvik Røst, utan agn, fortel May Liza. Som legg til at fisken allereie er filetert.

– Stor torsk er super til klippfisk. Det vert mykje god bacalao framover, seier ho.