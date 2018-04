Får ekstra gruppe helse og oppvekst

Nyhende

Hovudutval for opplæring i fylket har gjort vedtak om samla opplæringstilbod for skuleåret 2018-19. Som følgje av lågt søkjartal til studiespesialisering, hadde fylkesdirektøren tilrådd å kutte ned til berre ei gruppe neste skuleår. Men hovudutvalet sa nei til dette og sørga for å oppretthalde to grupper studiespesialisering.

Utvalet sa og nei til fylkesdirektøren si tilråding om å auke frå ein til to grupper trinn 1 service og samferdsel. Derimot sa utvalet ja til tilrådinga om å auke frå ein til to grupper trinn 1 helse og oppvekst.

Utvalet vedtok og å redusere frå to til ei gruppe vidaregåande trinn 2 helsearbeidar og byggteknikk.