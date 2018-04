Mattilsynet tar grep om dyrevelferda

Nyhende

Mattilsynet vil i år gjere ein ekstra innsats for å oppdage og avverje alvorleg vanskjøtsel av dyr så tidleg som råd. Men dyreeigarar som har drive dårleg over lang tid, må òg rekne med tettare oppfølging.

– Sjølv om det finst ein del utfordringar, vil vi ikkje skape inntrykk av at dyrevelferda i Norge i dag er dårleg. Dyrevelferda vår er heller kanskje best i verda, seier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet til Nationen. Likevel har tilsynet avdekt så mange som 45 alvorlege vanskjøtsel-tilfelle dei siste tre åra.

Etter dei alvorlege tilfella Mattilsynet avdekte i Rogaland i november i fjor, har svinenæringa utarbeidd ein velferdsplan for slaktegrisbesetningar, mellom anna med krav om årlege veterinærbesøk. Det kravet ønskjer Mattilsynet å forskriftsfeste. Mattilsynet vil òg lage system som kan hindre at bønder som gir dyra sine dårleg stell, får halde på i årevis. Mange skjerpar seg når tilsynet kjem på besøk, men fell etter kvart tilbake i dårlege rutinar. Dermed får somme halde på i opptil ti og i verste fall tjue år.

– Vi har spurt oss kvifor avvikling har tatt så lang tid, og det kan sjå ut til at utskifting av inspektørar og leiarar eller omorganisering i Mattilsynet kan bety brot i oppfølginga av slike dyrehald, seier Knævelsrud.

– Etter fleire tilsyn med pålegg om endringar over eit par år skal slike dyrehald avviklast viss det ikkje blir ei varig betring, seier ho. Dyrevelferdsseksjonen skal i år elles arbeide spesielt med hundar som står ute, særleg trekkhundar.

Kalkunhaldet skal òg få ekstra merksemd etter at reglane for denne næringa nyleg vart stramma inn på grunn av generell uro for velferda i fleire besetningar.

