Fasteaksjonen gjev vatn til 600 menneske

Nyhende

Tala frå årets fasteaksjon er klare, og vi vil gjerne få takke alle som gav, seier kateket Beate Nes.

- Vi vil også takke sokneråd, konfirmantar og foreldre for den store dugnadsjobben dei har gjort!

Til saman i dei ni bygdene våre har vi samla inn 131.878 kr, seier kateketen, 121.539 kr i bøsse + 10.339 kr med vipps.

- Det vil seie at vi har sørga for at 660 menneske får reint vatn resten av livet! seier Beate Nes.

Utvik: 8803 kr + 400 kr vipps

Innvik: 12598 kr

Olden: 17100 kr + 600 kr vips

Loen: 7729 kr + 550 kr vipps

Nedstryn: 35650 kr +6240 kr vipps

Oppstryn: 9176 kr + 700 kr vipps

Nordsida: 15250 kr + 399 kr vipps

Randabygd: 3037 kr + 250 kr vipps

Hornindal: 12696 kr + 1200 kr vipps