Nyhende

I Volda og i Hornindal har fleire vegar same namn eller tilnærma same namn.

Fellesnemnda for nye Volda har vedteket at av dei to kommunane skal vegen med flest eksisterande adressatar behalde vegnamnet.

Dersom fordelinga mellom kommunane vert veldig skeiv med omsyn til omadresseringar, må kommuna med færrast omadresseringar sjå på alternative vegnamn. Begge bør vere positive om ein finn gode, nye vegnamn, understrekar Fellesnemnda.