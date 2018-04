Nyhende

Frå 1.1. 2020 skal nye Volda leggast til Møre og Romsdal politidistrikt. Dette er førebels konklusjon frå Politidirektoratet og administrasjonen for nye Volda tilrådde dette. Ei samrøystes Fellesnemnd slutta seg til tilrådinga. Fellesnemnda gjekk også samrøystes inn for at nye Volda kommune skal høyre til Søre Sunnmøre tingrett med sete i Volda. Førespurnad om dette vert send Domstoladministrasjonen.