Siger til honndalsjentene

Nyhende

I papiravisa komande tysdag kan de lese korleis det gjekk i årets stafett. Der kjem også fleire bilete av laga. Men her slår vi fast at jentene frå Hornindal vann for sjette året på rad, og vandrepokalen tok dei med seg heim, til odel og eige.

Mykje folk var samla for å heie fram alle dei 18 deltakande laga. Oldestafetten i år gjekk i fint vårvêr, ei veke tidlegare enn vanleg. På biletet ser vi dei to som starta i jenteklassen. Ingeborg Sætren, Hornindal og Malin S. Rønnekleiv, Hyen, legg i veg.

Honndalsjentene vann og reiste heim med vandrepokalen til odel og eige.