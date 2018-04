Får lokasjonsbasert varsling

Nyhende

Stryn kommune har i dag ikkje mogelegheiter for å varsle alle personar som oppheld seg i kommunen ved alvorlege hendingar. Innkjøp av utstyr som gjer lokasjonsbasert varsling mogleg, var sak i formannskapet førre veke.

Kommunen kan i dag varsle alle husstandar og hytter i samsvar med folkeregisteroppføring med SMS og taleoppringing, men turistar og gjennomreisande vil ikkje kunne ta imot varsel.

– Vi fekk til fulle testa ut dette under flaumen i Utvik og har gode erfaringar med dagens system, men som reiselivskommune har vi behov for å kunne varsle alle som oppheld seg i eit område ved akutte hendingar, innleia stryneordførar Flo.

Viktig for ei reiselivskommune

– Dette er ei veldig viktig sak for oss, men det kostar, understreka rådmannen som hadde følgande framlegg til vedtak:

– Det blir å kjøpe lokasjonsbasert varsling i 2018. Kostnaden vil bli 38.500,- i etablering og til saman 109.000,- til lisens og drift. Til saman 147.500,-. Lisens og drift på 109.000,- skal innarbeidast i konsekvensjustert budsjett for teknisk 2019–2022. Kjøp og drift 2018 skal finansierast av disposisjonsfond.

Endeleg avgjerd skal skje i kommunestyret, men formannskapet var samd om behovet i ei reiselivskommune.

– Når det finst eit system tilgjengeleg for dette så burde det vere lov å seie nei, sa Torstein Tvinnereim (V).

Alle med operativ mobiltelefon blir varsla

Den lokasjonsbasert varslinga fungerer ved at ei varselmelding/tale frå kommunen kan nå alle mobiltelefonar som oppheld seg i eit gitt område, uavhengig av nasjonalitet og teleoperatør. Det vart poengtert at det er kriseleiinga i kommunen som må ta eventuelle språkutfordringar knytt til varslingane.

Hendingar med behov for å varsle kan vere større brannar, trafikkulukker med farleg gods, brann i tunnel, større naturhendingar som flaum, vind, snø/steinras, evakuering av område, terrorisme som for eksempel forureining av drikkevatn, «skuleskyting», hendingar i samband med cruise etc.

Leverandøren av systemet er UMS–Unifited Messaging Systems ASA.