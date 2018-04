Felles øving på alvorleg trafikkulukke

Nyhende

Hornindal brannvesen og Volda brannvern fekk trene på frigjering og livreddande innsats under ei felles øving onsdag kveld.

Alarmen gjekk kl. 17.43 frå 110-sentralen i Ålesund med melding om trafikkulukke ved Kleivaneset på Kalvatn.

– Det som ikkje er bra, er at det gjekk fem minutt frå alarmen gjekk frå Åleseund til Hornindal brannvesen fekk melding frå vår sentral i Florø, seier brannsjef Ståle Hatlelid.

Scenariet på ulukkesstaden var to bilar som hadde kollidert. Den eine hadde velta og låg på sida oppetter fjellveggen. Den andre var pressa ned i autovernet slik at døra på passasjersida ikkje let seg opne.

– Vi hadde dukker og levande markørar med i «ulukka». Ein hadde kome seg ut av bilvraket, men låg på bakken med hjartestans. Føraren i eine bilen var bevisstlaus og hadde uregelmessig pust og sterk blødning i lyskepartiet. I bilen som var velta oppetter fjellsida sat førar fastklemd og passasjeren hadde kraftig blødande kutt i panna, fortel Hatlelid.

– Det var ei veldig nyttig øving og vi fekk gode tilbakemeldingar frå mannskap i begge brannkorpsa. Under slike øvingar er det og viktig å lære av kvarandre. Etter å ha lagt ned den velta bilen på tradisjonelt vis, viste Volda korleis dei løyser det ved bruk av stige og stroppar, fortel Hatlelid.