Trafikkuhell på Blakset

Nyhende

AMK melder om motorsykkelvelt på Blakset. To personar skal vere involvert i ulykka.

- Ei kvinne skal ha skada seg under ein velt. Ho følgde ambulanse til Eid for sjekk, men det er ikkje snakk om alvorlege skader. Det var snakk om eit hendeleg uhell og det er ikkje ei politisak, seier politiet på staden til Fjordingen.