Fleirtal for utsleppsfri trafikk i viktige turistfjordar frå 2026

Nyhende

Komiteen leverte torsdag innstillinga si til stortingsmeldinga om norsk klimapolitikk fram til 2030. Ei rekkje forslag frå opposisjonen blei avvist i innstillinga, men utsleppsfrie cruiseskip innan 2026 er eitt av krava det er fleirtal for, fortel NTB.

Det skal også vere fleirtal for at det bør etablerast ein strategi for landstraum og ladestraum i dei største hamnene og cruisehamnene i Norge innan 2025.

KrF var med å sikre fleirtal for innstillinga, og semja om utsleppsfri skipstrafikk i verdsarvfjordane innan sju år er noko av det stortingsrepresentant Tore Storehaug frå Sogn og Fjordane trekkjer fram som spesielt gledeleg.

Fleire andre opposisjonspolitikarar har på si side meint at eit slikt krav burde gjennomførast innan fem år.

