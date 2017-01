To strynelag til topps i fotballturnering

Stryn gjorde reint bord under Sparebank Vest Cup i Nordfjordhallen fredag.



Stryn vann både klasse G13 og klasse G14 under fotballturneringa for aldersbestemte lag i Deknepollen.

Stryn 1 vann 3-2 i finalen mot Blindheim 1 i klasse G13, medan Stryn 1 vann 3-2 i finalen mot Florø 2 i klasse G14, opplyser Haugen Fotball.





RESULTAT FREDAG:

G13 A-sluttspel:

1. Stryn 1

2. Blindheim 1

3. Tornado Måløy

3. Skavøypoll 2

G13 B-sluttspel:

1. Florø 3

2. Skavøypoll 1

3. Florø 1

3. Florø 2

G13 C-sluttspel:

1. Blindheim 2

2. Selje

3. Stryn 2

3. Eid

G14 A-sluttspel:

1. Stryn 1

2. Florø 2

3. Florø 1

3. Bergsøy 1

G14 B-sluttspel:

1. Tornado Måløy 1

2. Blindheim

3. Selje

3. Skavøypoll 1

G14 C-sluttspel:

1. Loen

2. Tornado Måløy 2

3. Stryn 2