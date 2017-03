Tiande best i verdscupfinalen

Anders Fannemel avslutta sesongen med ein flott 10.-plass i verdscupfinalen i skiflyging i Planica søndag. Honndølen hoppa 224 meter i førsteomgang. Sidan finaleomgangen vart kansellert på grunn av for mykje vind, vart han ståande med tiande beste hopp. Stefan Kraft frå Østerrike vann både rennet og verdscupen samanlagt.

- Hoppet var ei bra forbetring frå prøveomgangen, og eg var ganske nær at eg flyr langt. Det er litt spesielt når det er siste rennet for sesongen. Så det er viktig å nyte det, for det blir lenge til neste gong, sa Fannemel til NRK før rennet vart stoppa. Samanlagt kom han på 26. plass. I nasjonscupen vart Norge nummer fire.

- Det har vore ein lang og krevande sesong, med ei positiv utvikling på slutten. Eg er mest fornøgd med at vi avslutta på ein positiv måte, sa ein sliten landslagstrenar Alexander Stöckl til NRK etter sesongen.