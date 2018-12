Overraska ordføraren med kaker og nissebesøk

abonnent

- Dette er fantastisk! Ordførar Sven Flo strålte som ein 6-åring som pakka ut Play Station julaftan, då Hildegunn Støve stod klar med nybaka rosinbollar og julekaker i det Flo entra studio i Radio Stryn -klar for utdeling av dei årvisse julegledene.

Og som om ikkje det var nok; fram frå under bordet spratt ei smilande nissekjering i Karin Gregersen Vik som kunne by på klem til ordføraren.

- Nei, no kjenner eg at eg vart skikkeleg oppstemt her, smilte ordføraren, før han benka seg saman med honndalsordføraren for utdeling av julestjerner til kvardagsheltar.