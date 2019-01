Stengast for tyngre køyretøy

abonnent

Frå våren 2019 vert fv258, Gamle Strynefjellsvegen frå Grotli til Sogn og Fjordane grense, stengt for køyretøy over åtte meters lengde og med over åtte tonns akseltrykk. Dette skriv Oppland fylkeskommune i ei pressemelding.

Vegen som vart bygd for hest og kjerre i 1894 er nasjonal turistveg med stor turisttrafikk. Den vart freda i 2009 for å ta vare på ein viktig del av norsk samferdslehistorie. Fredninga betyr restriksjonar for både dekke og utvidingar av vegen.

- Køyretøya blir stadig tyngre og belastinga overskrid tolegrensa for den historiske vegen. Det har difor vore utfordrande å oppretthalde vegen sin standard, skriv dei i pressemeldinga.

Oppland fylkeskommune har saman med Statens vegvesen og Nasjonale turistvegar kome til semje om at den beste løysinga er å stenge vegen for store og tunge køyretøy. Dette vert gjeldande frå vegopninga 10. juni 2019.