- Hornindal har grunn til å føle seg lurt

abonnent

Det har lenge vore avtalt mellom Hornindal og Volda kommune at Austefjorden skal ha felles skulekrins med Hornindal. Volda kommunestyre har no vist at intensjonsavtalen ikkje er eit førande dokument for kommunesamanslåinga.

Det kan få Volda kommunestyre til å stå fram som uredeleg. Intensjonsavtalen mellom kommunane er forpliktande, og det er feil å påstå at viktige delar av denne enkelt kan avvikast einsidig av Volda kommunestyre. Dette fordi avtalen er godkjent av begge kommunestyre, og kan berre avvikast dersom det blir likelydande vedtak hjå begge. Intensjonsavtalen er førande for deltakarane i fellesnemnda.

Saka som var oppe i Volda kommunestyre om skulekrinsar i Nye Volda kommune var ei høyring, slik at det vedtaket som vart gjort der ikkje er endeleg førande for den nye kommunen. Vedtaket om skule- krinsar ligg til fellesnemnda å vedta. Der blir det truleg gjort eit vedtak som er i tråd med intensjonsavtalen, noko som er bra for bygging av ei ny felles kommune. Vedtaket som Volda kommunestyre gjorde er uheldig i prosessen med samanslåing av Hornindal og Volda kommunar. Det som er avgjerande viktig i ein prosess med kommunesamanslåing er å være lojal mot intensjonar og føringar. Dette er med å skape grunnlaget for bygging av eit nytt felles samfunn, der ein kan stole på kvarandre.