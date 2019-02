Nye Volda, ordspel og intensjonar

abonnent

Eg merker meg at KrF seier at det er foreldra og dei føresette som veit barnas beste, ligg det i det at vi andre ikkje meiner det? Det er i alle fall ei interessant vinkling av saka som gjeld skulestruktur, det er vel ikkje nokon i andre parti som er usamd i påstanden om at dei føresette kan og kjenner bornas beste.