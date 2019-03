Ber om kommunal garanti for bygdebok-lån

abonnent

Stryn Historielag, ved eiga bygdeboknemnd, jobbar med å få på plass ei grende- og busetnadssoge for Stryn kommune. Eit arbeid ein ser føre seg skal gå over tre år.

Ein ser det som avgjerande for prosjektet at ein får på plass ein prosjektleiar. Stryn kommune har løyvd 2.500.000 kroner i økonomiplanen for 2020 til arbeidet med boka. Prosjektet har eit førebels budsjett på kr 4.900.000 kroner.

Stryn Historielag og bygdeboknemnda ser det derimot som naudsynt i høve framdrifta å tilsetje prosjektleiar før 2020, noko som byr på økonomiske utfordringar. I brev til kommunen ber dei difor om ein garanti for eit banklån, storleik 300.000 kr. Lånet, saman med fondsmidlar og støtte frå Stryn Energi, skal finansiere prosjektleiarstillinga fram til den ordinære løyvinga frå kommunen i 2020.