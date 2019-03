Små og store deltok på Strynehalleikane

abonnent

I første kategori vil vi trekke fram 14 år gamle Ruben Alexander Eide Gjerde frå Olden IL som held fram med å imponere i sprint. Han sprang inn til 5,58 på 40 meter.

– Her er det vanleg å trekke frå to tideler sidan det er manuell tidtaking. Under 5,4 er ei veldig sterk tid, kunne Hans Petter Galtung hos arrangøren slå fast.

Sporty veteranar

I kategorien morosame duellar fann vi dei fire veteranane Jarle Fretheim Konstali-Lødemel, Sveinung Otterdal, Terje og Lars Guddal. Dei møttes til dyst på 40m, og her var det Lødemel som sigra med 5,89 føre Lars Guddal med 6,15.

I kuleøvinga heiv også Per Jakob Tunold seg med. Oppstryningen støtte den 7,26 kg tunge kula 9,69 og vann med det fire små cm føre lagsfrende Lars Guddal.

Omlag 60 deltok i den 33. utgåva av arrangementet, der det også vart konkurrert i lengde og høgde.