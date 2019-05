Kritisk til luftsportforbod på Hoven

abonnent

Basehopparen Even Flo er kritisk til at politiet innførte forbod mot all luftsportsaktivitet på Hoven etter dødsulykka 28. april. Etterforsking av speedgliderulukka pågår framleis og politiet innførte eit førebels forbod mot all luftsport fram til 27. mai med heimel i politilova § 7, 1. ledd, pkt. 2, jf. 2. ledd.