Opphevar rivingsvedtaket

I september 2016 vart det gjort vedtak om at nord/sør-delen av Utstillingshallen ved Stryn stadion skal rivast, dette etter søknad frå Stryn Turn & IL. Det er no kome formell søknad frå idrettslaget om at denne delen må bli ståande, fordi dei etter nye vurderingar er komne fram til at dei treng hallen til lager, og tribuna heng saman med bygget. Idrettslaget ønskjer difor avtale om leige.