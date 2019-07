Bli med ombord i eit av verdas største cruiseskip

abonnent

Tysdag var ein heilt spesiell dag i Olden, då dei to store skipa MSC Meraviglia og Azura, med til saman 9.000 passasjerar og 2.500 mannskapsfolk vitja Oldebukta. Fjordingen fekk vere haleheng då ordførar Sven Flo og hamnesjef Kjell Fagna var ombord i cruiseskipet MSC Meraviglia for å ønskje dei velkomne til Olden for første gang.